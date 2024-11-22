В Саратове 70 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии

Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Павел Сурков в своем Telegram-канале.
«На улице Батавина, 13Б второй раз за эту неделю произошло повреждение водопровода. Под отключение воды попали 70 тыс. жителей. Комитету ЖКХ совместно с руководством водоканала необходимо оперативно организовать работы по устранению аварии, районным администрациям и ЕДДС города — обеспечить подвоз воды жителям», — написал он.
По завершении работ профильным специалистам необходимо разобраться в причинах произошедшего, подчеркнул исполняющий полномочия главы города. Он также поручил отработать вопросы организации учебного процесса в школах и детских садах, расположенных в зоне отключения воды. Так, в детсадах будут работать дежурные группы, в школах уроки будут сокращены.