Две иномарки вспыхнули посреди ночи в уфимском дворе

Сегодня ночью, 22 ноября, в Уфе вспыхнули две иномарки. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел во дворе дома по улице Георгия Мушникова. Здесь загорелся Nissan Murano, огонь от которого затем стремительно перекинулся на припаркованный рядом Changan CS95.
К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. В настоящее время причина ЧП устанавливается. Расследование ведет дознаватель МЧС.
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