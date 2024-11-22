На Южном Урале продолжаются поиски рыбака, выпавшего из лодки 14 ноября

Ранее сообщалось о происшествии в Агаповском районе. Там во время рыбалки на Верхнеуральском водохранилище очевидец заметил пустую лодку, которую носило по акватории порывами ветра. Он сообщил о находке спасателям. Специалистам Магнитогорского отряда областной ПСС удалось взять лодку на буксир и доставить ее к берегу. Кроме снастей в ней был обнаружен только спасательный жилет.
«Район поиска охватывает и акваторию, и береговую линию. Погодные условия 21 ноября позволили произвести обследование с применением водолазных станций. По результатам, полученным после применения эхолота, водолазы обследовали квадрат 100 на 150 метров в 500 метрах от берега», — прокомментировали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Работы на глубине восьми метров велись до наступления сумерек. Поиск результата не дал.
«Поиск пропавших людей может продолжаться долго и по ряду причин может быть приостановлен. До тех пор, пока пропавший не обнаружен, информация о нем остается в базе данных, а поиск возобновляется при появлении новых обстоятельств», — уточнили в ПСС.