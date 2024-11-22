На Южном Урале продолжаются поиски рыбака, выпавшего из лодки 14 ноября

Ранее сообщалось о происшествии в Агаповском районе. Там во время рыбалки на Верхнеуральском водохранилище очевидец заметил пустую лодку, которую носило по акватории порывами ветра. Он сообщил о находке спасателям. Специалистам Магнитогорского отряда областной ПСС удалось взять лодку на буксир и доставить ее к берегу. Кроме снастей в ней был обнаружен только спасательный жилет.