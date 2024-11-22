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На Кубани при пожаре в летней кухне погиб пенсионер

На Кубани при пожаре в летней кухне погиб пенсионер, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре в станице Бесскорбной Новокубанского района по улице Журавлева поступило утром 21 ноября. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в помещении летней кухни.

Пламя распространилось на восемь квадратных метров. Бригада пожарных быстро ликвидировала возгорание. На месте пожара обнаружили тело 71-летнего мужчины.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае с начала года в пожарах погибли почти 170 человек. Всего же на Кубани зафиксировали 9078 возгораний, где пострадали 126 жителей.

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