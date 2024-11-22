На Кубани при пожаре в летней кухне погиб пенсионер

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре в станице Бесскорбной Новокубанского района по улице Журавлева поступило утром 21 ноября. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в помещении летней кухни.
Пламя распространилось на восемь квадратных метров. Бригада пожарных быстро ликвидировала возгорание. На месте пожара обнаружили тело 71-летнего мужчины.
Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае с начала года в пожарах погибли почти 170 человек. Всего же на Кубани зафиксировали 9078 возгораний, где пострадали 126 жителей.