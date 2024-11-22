Следователи возбудили дело после стрельбы в ТЦ Каменска-Уральского

Инцидент произошел 21 ноября в торговом центре Каменска-Уральского на улице Суворова. Двое мужчин поссорились. Один из них ранил оппонента ножом, после чего потерпевший выстрелил несколько раз в обидчика из травматического пистолета. Обоих пострадавших доставили в больницу.