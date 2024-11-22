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Следователи возбудили дело после стрельбы в ТЦ Каменска-Уральского

Конфликт между двумя мужчинами в торговом центре Каменска-Уральского, закончившийся стрельбой и поножовщиной, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«По данному факту следственные органы СК Российской Федерации по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ “Покушение на убийство”, — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел 21 ноября в торговом центре Каменска-Уральского на улице Суворова. Двое мужчин поссорились. Один из них ранил оппонента ножом, после чего потерпевший выстрелил несколько раз в обидчика из травматического пистолета. Обоих пострадавших доставили в больницу.

СК