Следователи возбудили дело после стрельбы в ТЦ Каменска-Уральского

«По данному факту следственные органы СК Российской Федерации по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ “Покушение на убийство”, — заявили в ведомстве.
Инцидент произошел 21 ноября в торговом центре Каменска-Уральского на улице Суворова. Двое мужчин поссорились. Один из них ранил оппонента ножом, после чего потерпевший выстрелил несколько раз в обидчика из травматического пистолета. Обоих пострадавших доставили в больницу.