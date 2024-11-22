Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предполагаемого убийцу фельдшера ищут на севере Иркутской области

Он мог напасть на фельдшера в машине скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области полицейские ищут 53-летнего жителя Забайкалья, который мог напасть на фельдшера. Известно, что мужчину везли на машине скорой помощи из вахтового поселка. По дороге он напал на фельдшера и ударил сибиряка несколько раз ножом.

— Подозреваемый скрылся с места инцидента. В настоящее время силы и средства сотрудников полиции и других правоохранительных ведомств направлены на поиски и задержание злоумышленника, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.

Мужчина ростом 166 сантиметров, телосложение худощавое. Выглядит лет на 50, лицо смуглое европейского типа. Прямой нос и губы. Волосы темные, глаза карие.