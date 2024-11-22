Предполагаемого убийцу фельдшера ищут на севере Иркутской области

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области полицейские ищут 53-летнего жителя Забайкалья, который мог напасть на фельдшера. Известно, что мужчину везли на машине скорой помощи из вахтового поселка. По дороге он напал на фельдшера и ударил сибиряка несколько раз ножом.