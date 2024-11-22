Пожары в 2024 году выжгли 825 га леса в Волгоградской области

Самый крупный лесной пожар в этом году произошел в Старополтавском лесничестве на площади 801,8 га. На территории лесного фонда Арчединского, Быковского, Калачевского, Новоаннинского, Ольховского, Даниловского, Руднянского и Урюпинского лесничеств зафиксированы возгорания на площади от 1 до 10 га.
— Данные участки вносятся в реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими насаждениями, — пояснили специалисты Центра.
Поврежденные пожарами леса, включенные в такой реестр, в 2025 году будут обследованы с целью назначения необходимых санитарно-оздоровительных мероприятий.