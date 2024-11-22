Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Гродно заплатила «целительнице» более 11000 рублей за снятие сглаза

Жительница Гродно перевела «целительнице» более 11 тысяч рублей за снятие сглаза.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно местная жительница заплатила «целительнице» более 11 000 рублей за снятие сглаза и порчи. Как рассказали правоохранители, летом 2024 года 35-летняя жительница Гродно попала в непростую, как она сама оценивала, жизненную ситуацию.

Женщина решила для себя, что причина всех неприятностей — вмешательство «высших сил», после чего решила искать в Сети «специалиста», который мог бы помочь разрешить все сложности, сняв негатив.

Такой «специалист» нашелся в одной из соцсетей: представительный аккаунт с достаточным количеством положительных отзывов.

Женщина написала «целительнице», та дистанционно установила причины негатива: порча, которую на гродненку наложил недоброжелатель.

Снятие сглаза потребовало немалых финансовых затрат.

«В итоге с августа по сентябрь жительница областного центра отправила целительнице свыше 11000 белорусских рублей, но женщина не почувствовала желаемых улучшений, о чем и сообщила ясновидящей», — рассказали о дальнейших событиях в милиции.

После «работы» ясновидящая вовсе перестала выходить на связь, почувствовавшая себя обманутой жительница Гродно решила обратиться в милиции. Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее мы писали том, что водитель избегал наезда на косулю и перевернул грузовик в Минске (тут про это).