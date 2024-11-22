Мотоциклист погиб в ДТП в Красноармейском районе Кубани

В Красноармейском районе Кубани 21 ноября произошло смертельное ДТП. Предварительно, на автодороге Славянск-на-Кубани — Полтавская 32-летний водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу 47-летнему мотоциклисту, который ехал по главной дороге. Байкер погиб от полученных травм.
«Водитель мотоцикла погиб на месте до приезда бригады скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В настоящее время на месте работают полицейские, выясняются подробности случившегося.