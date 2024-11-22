Двое детей больше не увидят папу. Пациент убил 35-летнего фельдшера скорой помощи по пути в больницу

Жизнь 35-летнего Александра из поселка Улькан Иркутской области оборвалась трагически — во время рабочей смены, в ночь на 22 ноября. По версии следствия, убийцей сибиряка стал… его пациент. Бригада «скорой» выехала на вызов и госпитализировала 53-летнего мужчину, работавшего вахтой на одном из предприятий Казачинско-Ленского района. Тот был явно нетрезв и впал в агрессию. По пути в больницу в машине произошла словесная перепалка. В отместку разъяренный вахтовик ударил фельдшера ножом в грудь и начал угрожать водителю, но тот успел спастись. В это время нападавший скрылся. Александра попытались доставить в больницу на попутке, но от полученного ранения тот скончался.