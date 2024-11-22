Двое детей больше не увидят папу. Пациент убил 35-летнего фельдшера скорой помощи по пути в больницу

«Санечка, спи спокойно!», — полные скорби комментарии знакомые и друзья оставляют под фотографией молодого мужчины в форме фельдшера. На фоне — машина скорой помощи, в руках — оранжевый чемодан, который медики называют укладкой.
Кто-то из пользователей сети добавляет:
«Хороший был парень и сотрудник, очень жаль, что при исполнении долга помощи вот так произошло».
Убийство фельдшера в Иркутской области 22 ноября 2024.
Жизнь 35-летнего Александра из поселка Улькан Иркутской области оборвалась трагически — во время рабочей смены, в ночь на 22 ноября. По версии следствия, убийцей сибиряка стал… его пациент. Бригада «скорой» выехала на вызов и госпитализировала 53-летнего мужчину, работавшего вахтой на одном из предприятий Казачинско-Ленского района. Тот был явно нетрезв и впал в агрессию. По пути в больницу в машине произошла словесная перепалка. В отместку разъяренный вахтовик ударил фельдшера ножом в грудь и начал угрожать водителю, но тот успел спастись. В это время нападавший скрылся. Александра попытались доставить в больницу на попутке, но от полученного ранения тот скончался.
Как стало известно КП-Иркутск, незадолго до трагедии медик отпраздновал юбилей. Дома с работы его ждали жена и двое детей.
«За время работы он показал себя как ответственный, исполнительный работник. Александр Вячеславович проявлял внимательное отношение к пациентам, делился полезными советами, если того требует ситуация. Его любили и коллеги, и пациенты», — отзывается о погибшем его руководство.
Александра любили коллеги, друзья и близкие. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Все силы полиции и Следкома были брошены на поимку подозреваемого. Им оказался житель Борзинского района Забайкальского края. Он задержан.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — отмечают в региональном ведомстве. — В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия.
ВАЖНО.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого — просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части полиции в Усть-Куте (39565) 5−01−43, поселке магистральный (39562) 4−16−81 или единому номеру полиции 102 (с сотового телефона).