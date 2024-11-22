Экс-главу УМВД по Нижнему Новгороду арестовали за должностное преступление на новой работе

Как рассказали в ведомстве, в период с 2023 по 2024 год руководитель филиала совместно с мастером участка организовали преступную схему по незаконному получению денежных средств. Они регулярно направляли в подрядную коммерческую организацию, учредителем которой был родственник Пронина, персональные данные лиц, нуждающихся в протезно-ортопедическом обслуживании.