Самолет из Узбекистана экстренно сел из-за больного пассажира в Самаре

Сигналы срочности и бедствия на борту не объявлялись, однако по прибытии для пассажира, которому стало плохо, вызвали скорую помощь. Медики оказали необходимую помощь, но детали о состоянии пассажира и причинах его плохого самочувствия не разглашаются.