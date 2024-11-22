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Самолет из Узбекистана экстренно сел из-за больного пассажира в Самаре

Самолет, летевший из Намангана в Москву, совершил незапланированную посадку в Самаре 20 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 20 ноября 2024 года, в Самаре совершил незапланированную посадку самолет, летевший из Узбекистана в Москву. Воздушное судно зарубежной авиакомпании, следовавшее из Намангана, приземлилось на запасном аэродроме из-за одного из пассажиров.

«В 18:24 (мск) капитан воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный запасной аэродром Самары», — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Сигналы срочности и бедствия на борту не объявлялись, однако по прибытии для пассажира, которому стало плохо, вызвали скорую помощь. Медики оказали необходимую помощь, но детали о состоянии пассажира и причинах его плохого самочувствия не разглашаются.