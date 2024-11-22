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В Казани задержан подозреваемый в хищении денег у Ларисы Долиной

Ранее певица под давлением мошенников продала квартиру.

В Казани задержан подозреваемый в соучастии в криминальной схеме по хищению денег. 28-летний мужчина, по информации полицейских, может быть замешан в обмане певицы Ларисы Долиной, которая продала свою квартиру, а деньги перевела мошенникам.

Во время обыска в квартире задержанного мужчины полицейские обнаружили множество банковских карт и других предметов, которые важны для расследования. Оперативное место с места событий можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

По предварительным данным, казанец в одном из мессенджеров откликнулся на приглашение подработать. Неизвестные «работодатели» поручили ему найти себе напарника и вместе с ним оформить банковские карты. Когда на эти карты поступали деньги, задачей «работников» было переводить средства своим руководителям. Себе они оставляли определенный процент от суммы.

Соучастник казанца был задержан ранее — им оказался 43-летний мужчина из Йошкар-Олы.

Предполагается, что на карту жителя Казани потерпевшая перевела 10 миллионов рублей, на карту его напарника — 3 миллиона рублей. Большую часть средств наличными забрала карьер при личной встрече с певицей.

Казанец решением суда заключен под стражу до 21 января 2025 года. Свою вину он не признает.

«Расследование уголовного дела продолжается», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее курьер мошенников, обманувших Ларису Долину на 200 миллионов, раскрыла подробности аферы. Женщина рассказала, что певица передала ей тяжелый пакет с деньгами.