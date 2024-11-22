В Казани задержан подозреваемый в хищении денег у Ларисы Долиной

По предварительным данным, казанец в одном из мессенджеров откликнулся на приглашение подработать. Неизвестные «работодатели» поручили ему найти себе напарника и вместе с ним оформить банковские карты. Когда на эти карты поступали деньги, задачей «работников» было переводить средства своим руководителям. Себе они оставляли определенный процент от суммы.