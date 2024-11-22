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На пожаре в Пинске работники МЧС спасли трех человек

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троих человек, двух женщин и мужчину, спасли работники МЧС при пожаре в жилом доме в Пинске, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Источник: МЧС

Днем 21 ноября спасателям поступил сигнал о пожаре в четырехквартирном доме на ул. Черняховского. Работники МЧС незамедлительно прибыли к месту вызова. «Пожар произошел в одной из квартир: горел матрас, было много дыма. В ходе разведки я и коллеги обнаружили там двух женщин и мужчину. Вывели их на улицу в безопасное место. И с возгоранием оперативно справились», — рассказал сотрудник МЧС.

Спасенными, как позже выяснилось, оказались неработающие хозяйка квартиры и ее сожитель, а также подруга хозяйки, пенсионерка. Пострадавшего мужчину госпитализировали в учреждение здравоохранения.

Огонь повредил постельные принадлежности, закоптил стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

В МЧС напомнили: чтобы предупредить огненные ЧС и не стать их заложниками, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Не рекомендуется курить в постели и выбрасывать непотушенные спички и сигареты, необходимо следить за исправностью электропроводки, соблюдать правила эксплуатации газового оборудования и печного отопления. Спасатели также советуют установить в домовладениях автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара необходимо звонить в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.

МЧС
пожары