На пожаре в Пинске работники МЧС спасли трех человек

Днем 21 ноября спасателям поступил сигнал о пожаре в четырехквартирном доме на ул. Черняховского. Работники МЧС незамедлительно прибыли к месту вызова. «Пожар произошел в одной из квартир: горел матрас, было много дыма. В ходе разведки я и коллеги обнаружили там двух женщин и мужчину. Вывели их на улицу в безопасное место. И с возгоранием оперативно справились», — рассказал сотрудник МЧС.