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Грабители-гастролёры нападали на жителей Алматы по ночам

Полицейские в Алматы задержали ночных грабителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: elets-adm.ru

Злоумышленники орудовали преимущественно в Алмалинском районе мегаполиса.

«Глубокой ночью злоумышленники выслеживали одиноких прохожих, угрожали им физической расправой и отбирали имущество: чаще всего мобильные телефоны и гаджеты», — рассказали в алматинской полиции.

Вследствие оперативных мероприятий подозреваемые задержаны.

«Они — приезжие. На данном этапе расследования установлена их причастность к двум грабежам и трем кражам чужого имущества. Злоумышленники взяты под стражу», — сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.