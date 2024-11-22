Грабители-гастролёры нападали на жителей Алматы по ночам

Злоумышленники орудовали преимущественно в Алмалинском районе мегаполиса.
«Глубокой ночью злоумышленники выслеживали одиноких прохожих, угрожали им физической расправой и отбирали имущество: чаще всего мобильные телефоны и гаджеты», — рассказали в алматинской полиции.
Вследствие оперативных мероприятий подозреваемые задержаны.
«Они — приезжие. На данном этапе расследования установлена их причастность к двум грабежам и трем кражам чужого имущества. Злоумышленники взяты под стражу», — сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.
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