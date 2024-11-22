Хабаровчане столкнулись с новыми видами мошенничеств с зарплатами

Сотрудники многих предприятий и учреждений Хабаровска столкнулись с новым для нашего региона видом дистанционного мошенничества. Аферисты пытаются получить от граждан сведения об их зарплатах. Причём попытки эти носят массовый характер, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как рассказали корреспонденту нашего издания сотрудники ряда бюджетных организаций, им в мессенджеры стали приходить сообщения якобы от непосредственных начальников со специально созданных аккаунтов-двойников. Лженачальник сообщал, что в учреждении проводится аудит. Затем спрашивал, сохраняет ли работник выданные бухгалтерией расчётные квитанции. Если ответ утвердителен, следующее требование аферистов от имени руководства заключалось в том, чтобы предоставить расчётки за несколько последних месяцев.
Зачем мошенникам данные о заработной плате людей, пока до конца непонятно. Сами по себе расчётки сведений, которые могли бы угрожать финансовой безопасности людей, не содержат. Однако размер средней зарплаты может быть использован при оформлении кредитов, например.
— В любом случае опасно передавать подобные сведения посторонним лицам. Вполне вероятно, что эти попытки аферистов собрать сведения о зарплатах сотрудников являются частью многоходовки для обмана граждан. Нужно быть начеку и при подобных обращениях связываться с реальным руководителем или коллегой, от имени которого вам пришло сообщение, — объяснил старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Также в Хабаровске по социальным сетям распространяются сообщения от имени банков, где человек получает зарплату, что якобы в России вводятся ежемесячные отчисления с заработков на нужды СВО. Для отказа от этих взносов предлагается перейти по приложенной в сообщении ссылке. Но она фишинговая. Нажав на неё, жертва обмана перестаёт быть хозяином собственного смартфона. Мошенники списывают с карт человека деньги, оформляют на него кредиты и так далее.