Хабаровчане столкнулись с новыми видами мошенничеств с зарплатами

Также в Хабаровске по социальным сетям распространяются сообщения от имени банков, где человек получает зарплату, что якобы в России вводятся ежемесячные отчисления с заработков на нужды СВО. Для отказа от этих взносов предлагается перейти по приложенной в сообщении ссылке. Но она фишинговая. Нажав на неё, жертва обмана перестаёт быть хозяином собственного смартфона. Мошенники списывают с карт человека деньги, оформляют на него кредиты и так далее.