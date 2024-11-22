Бастрыкин заинтересовался стрельбой в торговом центре Каменска-Уральского

Накануне в отношении жителя Каменска-Уральского, спровоцировавшего стрельбу в торговом центре, возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Участниками инцидента стали двое местных жителей 47 и 43 лет. Подозреваемый в ходе конфликта с другим мужчиной нанес ему несколько ножевых ранений рук и туловища. В ответ потерпевший несколько раз выстрелил в него из травматического оружия. Оба пострадавших были доставлены в больницу.