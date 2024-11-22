На Дону из-за печного отопления произошло два пожара

В Ростовской области произошло два пожара из-за печного отопления. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Первый пожар случился в хуторе Антиповском. Там хозяин дома сам обнаружил возгорание на площади один квадратный метр. Огонь незамедлительно потушили девять сотрудников МЧС и две единицы техники, пожара удалось избежать. Как оказалось, очагом возгорания стала кирпичная печь на твердом топливе.
Второй пожар произошел в станице Кочетовской. Там сгорела летняя кухня из-за неисправного дымохода. Возгорание на площади 12 квадратных метров потушили восемь пожарных и две спецмашины. К счастью, никто не пострадал.