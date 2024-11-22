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В Киргизии задержали россиянина за разжигание религиозной вражды

БИШКЕК, 22 ноября. /ТАСС/. Гражданин Российской Федерации, представитель церкви адвентистов седьмого дня задержан в Киргизии по подозрению в разжигании религиозной и межрегиональной розни. Об этом заявила в Бишкеке на пресс-конференции адвокат подозреваемого Кристина Джамгурчиева.

Источник: Reuters

«Задержанный гражданин России подозревается в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды», — сказала она.

По ее словам, россиянин, имя которого не озвучивается, является представителем «Всемирной всесоюзной церкви верных и свободных адвентистов седьмого дня реформационного движения».

Российский гражданин, отметила Джамгурчиева, помещен в следственный изолятор.

В настоящее время в Киргизии, в которой около 95% жителей исповедуют ислам, насчитывается около двух десятков общин адвентистов седьмого дня, в основном, они находятся в столице республике.

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