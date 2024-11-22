В Киргизии задержали россиянина за разжигание религиозной вражды

«Задержанный гражданин России подозревается в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды», — сказала она.
По ее словам, россиянин, имя которого не озвучивается, является представителем «Всемирной всесоюзной церкви верных и свободных адвентистов седьмого дня реформационного движения».
Российский гражданин, отметила Джамгурчиева, помещен в следственный изолятор.
В настоящее время в Киргизии, в которой около 95% жителей исповедуют ислам, насчитывается около двух десятков общин адвентистов седьмого дня, в основном, они находятся в столице республике.