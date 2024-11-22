Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе СК России доложат о расследовании ДТП с автобусом в Самаре

Председатель СК РФ Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, которое завели из-за аварии с автобусом в Самаре.

Источник: СУ СК по Самарской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса в Самаре, которое произошло 20 ноября на Красноглинском шоссе. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

— В результате столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля пострадали пассажиры автобуса и водитель автомобиля. Им оказана необходимая медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе.

В СУ СК по Самарской области завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Александр Бастрыкин поручил руководителю Александру Воеводину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.