Поврежденный грузовик отбуксировали с М-4 «Дон» в Ростовской области

Накануне в 15:50 в Ростовскую областную поисково-спасательную службу поступил вызов о том, что требуется помощь тяжелой техники спасателей.
«В Миллеровском районе на автодороге М-4 “Дон” в районе 830-го км водителю грузового автомобиля МАЗ требуется помощь спасателей для буксировки автомобиля», — информирует источник.
На место была направлена группа спасателей Миллеровского ПСО. Спасатели с помощью эвакуатора «Чайка-сервис» отбуксировали МАЗ с обочины на стоянку.
Спасатели рекомендуют в любых экстренных ситуациях незамедлительно вызывать помощь служб быстрого реагирования, добавили в ГАИ.