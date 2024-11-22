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Поврежденный грузовик отбуксировали с М-4 «Дон» в Ростовской области

Ростовская область, 22 ноября 2024. DON24.RU. Спасатели оказали помощь водителю грузового автомобиля, сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области.

Накануне в 15:50 в Ростовскую областную поисково-спасательную службу поступил вызов о том, что требуется помощь тяжелой техники спасателей.

«В Миллеровском районе на автодороге М-4 “Дон” в районе 830-го км водителю грузового автомобиля МАЗ требуется помощь спасателей для буксировки автомобиля», — информирует источник.

На место была направлена группа спасателей Миллеровского ПСО. Спасатели с помощью эвакуатора «Чайка-сервис» отбуксировали МАЗ с обочины на стоянку.

Спасатели рекомендуют в любых экстренных ситуациях незамедлительно вызывать помощь служб быстрого реагирования, добавили в ГАИ.