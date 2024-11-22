Свердловский облсуд надолго отправил в колонию членов ОПГ «Мориарти»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказались жители региона Павел Тимофеев и Александр Соловей, входившие в сеть по изготовлению и сбыту крупных партий наркотических средств. Как показало расследование, для обустройства лаборатории был куплен дом в Артемовском районе. Для конспирации использовались арендные машины, а связь поддерживалась через известные мессенджеры.