Свердловский облсуд надолго отправил в колонию членов ОПГ «Мориарти»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказались жители региона Павел Тимофеев и Александр Соловей, входившие в сеть по изготовлению и сбыту крупных партий наркотических средств. Как показало расследование, для обустройства лаборатории был куплен дом в Артемовском районе. Для конспирации использовались арендные машины, а связь поддерживалась через известные мессенджеры.
Оплата за «товар» должна была проводиться криптовалютой Litеcoin. В ходе обыска в доме-лаборатории силовиками было изъято 37 кг наркотической смеси и более 40 кг наркотических прекурсоров.
По данным следствия, руководителем ОПГ был некто «Мориарти», который организовывал процессы через Telegram. Сама сеть была разветвленной, каждую лабораторию курировал руководитель меньшего звена. Звено, в которое входили осужденные, действовало с осени 2023 по апрель 2024 года. Также в ОПГ была предусмотрена система штрафов и поощрений.
Свердловский областной суд признал Павла Тимофеева и Александра Соловья виновными. Тимофееву назначено 17,5 лет колонии строгого режима, Соловью — 17 лет колонии особого режима.
Как отметили в облсуде, приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.
Что касается «Мориарти», его найти пока не удалось. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, материалы уголовного дела в отношении неустановленного организатора преступной группы выделены в отдельное производство.