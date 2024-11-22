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В Магнитогорске завели уголовное дело после ДТП с трамваем, сбившим пенсионерку

В Магнитогорске возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем. Вагоновожатая сбила на пешеходном переходе 71-летнюю женщину и уехала дальше по маршруту. Пострадавшей причинён тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Источник: Госавтоинспекция Магнитогорска

ДТП произошло утром 21 ноября около дома № 107 на проспекте Карла Маркса. Водитель трамвая при повороте направо на разрешающий сигнал светофора наехала на пенсионерку, которая переходила дорогу тоже на зелёный. После наезда на пешехода водитель покинула место аварии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения). По данным СМИ, пенсионерка осталась без ног, у неё перелом черепа.

В октябре в Ленинском районе Челябинска трамвай сбил 49-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте.