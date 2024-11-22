В Магнитогорске завели уголовное дело после ДТП с трамваем, сбившим пенсионерку

В Магнитогорске возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем. Вагоновожатая сбила на пешеходном переходе 71-летнюю женщину и уехала дальше по маршруту. Пострадавшей причинён тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.