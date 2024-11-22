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В Горячем Ключе из-за сильного ветра произошли аварийные отключения света

В Горячем Ключе из-за сильного ветра произошли аварийные отключения света. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский.

Минувшей ночью порывы ветра достигали 29 м/с.

В 23 часа свет отключили на улицах Закруткина и Иркутской Дивизии, подачу восстановили в 1.10.

В настоящее время остаются без света улицы Горького и Достоевского. Специалисты с 6 утра ведут восстановительные работы. Подача электроэнергии ориентировочно будет в 10 часов.

Также нет света на улицах Советской, Тельмана, Ярославского, Черноморская, Черняховская, Чехова, Бабушкина, Совхозная, Луговая, Ручейная и Озерная.

Восстановительные работы также проведут в селе Безымянное и в переулке Шаумяна.

Ранее мы сообщали, что более 25 улиц Краснодара останутся без света 22 ноября.

ЖКХ