В Горячем Ключе из-за сильного ветра произошли аварийные отключения света

Минувшей ночью порывы ветра достигали 29 м/с.
В 23 часа свет отключили на улицах Закруткина и Иркутской Дивизии, подачу восстановили в 1.10.
В настоящее время остаются без света улицы Горького и Достоевского. Специалисты с 6 утра ведут восстановительные работы. Подача электроэнергии ориентировочно будет в 10 часов.
Также нет света на улицах Советской, Тельмана, Ярославского, Черноморская, Черняховская, Чехова, Бабушкина, Совхозная, Луговая, Ручейная и Озерная.
Восстановительные работы также проведут в селе Безымянное и в переулке Шаумяна.
Ранее мы сообщали, что более 25 улиц Краснодара останутся без света 22 ноября.