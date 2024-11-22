Около 40 деревьев повалило в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Всю ночь дорожные бригады убирали упавшие деревья. По последней информации, зафиксировали около 40 поваленных деревьев. В ликвидации последствий задействовали также энергоснабжающие организации, ДУКи и транспортников.
По прогнозам синоптиков, погода продолжит ухудшаться: в ближайшие дни выпадет более 50 мм осадков — и дождь, и снег. Такое количество осадков составляет месячную норму ноября.
«Сегодня собираю оперативный штаб. Дорожники переходят на усиленный режим работы».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что отключения света из-за непогоды произошли в 12 районах Нижегородской области.