Жителя Новокубанска осудили за серию краж и хранение наркотиков

Молодого человека признали виновным в совершении 25 преступлений, включая тайное хищение имущества, проникновение в жилища и банковские кражи (ч.ч. 1−3 ст. 158 УК РФ), а также в незаконном хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Девушка осуждена за участие в трех эпизодах краж (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).