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Жителя Новокубанска осудили за серию краж и хранение наркотиков

Армавирский городской суд вынес обвинительный приговор 19-летнему жителю Новокубанска и 16-летней жительнице Армавира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Молодого человека признали виновным в совершении 25 преступлений, включая тайное хищение имущества, проникновение в жилища и банковские кражи (ч.ч. 1−3 ст. 158 УК РФ), а также в незаконном хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Девушка осуждена за участие в трех эпизодах краж (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый ночью проникал в дома и хозяйственные постройки, похищая ценные вещи, деньги, бытовую технику и телефоны. Используя украденные устройства, он переводил деньги с банковских счетов пострадавших на свои.

Кроме того, приезжий привлек несовершеннолетнюю для хищений из магазинов, продавая похищенные товары и покупая наркотики через закладки.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 3,6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Девушка была освобождена от уголовного наказания. Ей назначили принудительные меры воспитательного воздействия сроком на один год.