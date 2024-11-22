Жителя Новокубанска осудили за серию краж и хранение наркотиков

Молодого человека признали виновным в совершении 25 преступлений, включая тайное хищение имущества, проникновение в жилища и банковские кражи (ч.ч. 1−3 ст. 158 УК РФ), а также в незаконном хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Девушка осуждена за участие в трех эпизодах краж (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Установлено, что обвиняемый ночью проникал в дома и хозяйственные постройки, похищая ценные вещи, деньги, бытовую технику и телефоны. Используя украденные устройства, он переводил деньги с банковских счетов пострадавших на свои.
Кроме того, приезжий привлек несовершеннолетнюю для хищений из магазинов, продавая похищенные товары и покупая наркотики через закладки.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 3,6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Девушка была освобождена от уголовного наказания. Ей назначили принудительные меры воспитательного воздействия сроком на один год.