В центре Челябинска 85-летние супруги попали в ДТП с грузовиком

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 22 ноября.
На перекрестке проспекта Ленина и улицы Российская столкнулись самосвал Howo, за рулем которого был 22-летний водитель, и ВАЗ-2107, им управлял мужчина 1939 года рождения.
В результате телесные повреждения получил пассажир «семерки», женщина 1939 года рождения.
Инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства аварии, призывают не нарушать скоростной режим и выдерживать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.