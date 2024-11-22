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В центре Челябинска 85-летние супруги попали в ДТП с грузовиком

В центре Челябинска 85-летние супруги попали в ДТП с грузовиком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 22 ноября.

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Российская столкнулись самосвал Howo, за рулем которого был 22-летний водитель, и ВАЗ-2107, им управлял мужчина 1939 года рождения.

В результате телесные повреждения получил пассажир «семерки», женщина 1939 года рождения.

Инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства аварии, призывают не нарушать скоростной режим и выдерживать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.