Игорь Кобзев рассказал об убийстве фельдшера на севере Иркутской области

— Всё произошло в ночь на 22 ноября. Бригада выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина стал вести себя крайне агрессивно. Фельдшер попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь, после начал угрожать водителю, — написал Игорь Кобзев в телеграмм-канале.