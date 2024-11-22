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Игорь Кобзев рассказал об убийстве фельдшера на севере Иркутской области

Пациент напал на медработника с ножом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об убийстве фельдшера в Казачинско-Ленском районе. Как стало известно, пьяный пациент напал на медработника после словесной перепалки.

— Всё произошло в ночь на 22 ноября. Бригада выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина стал вести себя крайне агрессивно. Фельдшер попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь, после начал угрожать водителю, — написал Игорь Кобзев в телеграмм-канале.

Фельдшер по дороге в больницу умер, вахтовик сбежал. Его поиски завершились днем 22 ноября. Сейчас предполагаемого убийцу отвезли в отдел, там его допросят следователи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двухлетний ребенок запер мать на балконе в Бурятии.