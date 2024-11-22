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На Кубани полицейские нашли пропавшего подростка

Он пешком добрался из Ейского в Каневской район.

Источник: Югополис

Неравнодушные жители Каневского района Кубани обеспокоились, заметив, что в районе хутора Труд по дороге бредет незнакомый молодой человек, и обратились в полицию.

Оперативный дежурный сразу же направил на место наряд полиции.

Оказалось, что это был 16-летний житель Ейского района Кубани, которого разыскивали с 20 ноября. Двигаясь вдоль Ясенской переправы, он пешком дошел до Каневского района.

Подростка полицейские передали коллегам из Ейска, его жизнь и здоровье — вне опасности, сообщили в ОМВД России по Каневскому району.