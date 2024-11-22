В ФСБ рассказали об итогах «поиска террористов» в метро Екатеринбурга

Напомним, в этот четверг, 21 ноября, региональный оперативный штаб Свердловской области проводил антитеррористическое учение на объектах метро. Местом проведения стала подземка уральской столицы.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области, в ходе учения были актуализированы алгоритмы межведомственного взаимодействия при угрозах террористического характера.
«Оперативный штаб Свердловской области выполнил задачи по контролю за реализацией первоочередных мер, выделению сил и средств для ликвидации последствий теракта, а также организации розыска лиц, причастных к преступлениям террористического характера», — заявили в ведомстве.
По итогам учения было отмечено, что все поставленные цели достигнуты, а действия участников соответствовали условиям его проведения.