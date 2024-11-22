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Под Волгоградом 16-летний школьник попал под колеса «Лады»

В Волгоградской области лихач на «Ладе» сбил подростка.

Источник: Комсомольская правда

16-летний школьник пострадал в ДТП в Волгоградской области накануне, 21 ноября. Авария произошла в Среднеахтубинском районе в вечернее время. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 18.30 часов водитель за рулем «Лады Гранты» несся на улице Ленина в Краснослободске. Мужчина не притормозил перед пешеходным переходом.

— Напротив дома № 76 водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в полиции региона.

Подросток получил травмы, его увезли в больницу. Отметим, что за минувшие сутки на областных трассах произошло три аварии с пострадавшими. Также инспекторы ГАИ задержали 11 пьяных водителей и зафиксировали 660 случаев нарушения ПДД.