Под Волгоградом 16-летний школьник попал под колеса «Лады»

16-летний школьник пострадал в ДТП в Волгоградской области накануне, 21 ноября. Авария произошла в Среднеахтубинском районе в вечернее время. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 18.30 часов водитель за рулем «Лады Гранты» несся на улице Ленина в Краснослободске. Мужчина не притормозил перед пешеходным переходом.
— Напротив дома № 76 водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в полиции региона.
Подросток получил травмы, его увезли в больницу. Отметим, что за минувшие сутки на областных трассах произошло три аварии с пострадавшими. Также инспекторы ГАИ задержали 11 пьяных водителей и зафиксировали 660 случаев нарушения ПДД.