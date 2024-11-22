Под Волгоградом 16-летний школьник попал под колеса «Лады»

16-летний школьник пострадал в ДТП в Волгоградской области накануне, 21 ноября. Авария произошла в Среднеахтубинском районе в вечернее время. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 18.30 часов водитель за рулем «Лады Гранты» несся на улице Ленина в Краснослободске. Мужчина не притормозил перед пешеходным переходом.