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Мужчина и женщина погибли при пожаре в хозпостройке в Лунинецком районе

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе при пожаре в хозяйственной постройке погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: МЧС

Информация о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения на ул. Старосельской в агрогородке Дворец поступила спасателям 22 ноября в 2.45. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибших мужчину 1974 года рождения и женщину 1987 года рождения.

Кроме того, 21 ноября в 18.05 в МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме в деревне Кривошин Ляховичского района. На месте инцидента спасатели обнаружили погибшего хозяина дома 1969 года рождения. Специалистам предстоит установить причины пожаров и гибели людей.

МЧС
пожары