Мужчина и женщина погибли при пожаре в хозпостройке в Лунинецком районе

Информация о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения на ул. Старосельской в агрогородке Дворец поступила спасателям 22 ноября в 2.45. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибших мужчину 1974 года рождения и женщину 1987 года рождения.