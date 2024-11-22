Мужчина и женщина погибли при пожаре в хозпостройке в Лунинецком районе

Информация о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения на ул. Старосельской в агрогородке Дворец поступила спасателям 22 ноября в 2.45. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибших мужчину 1974 года рождения и женщину 1987 года рождения.
Кроме того, 21 ноября в 18.05 в МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме в деревне Кривошин Ляховичского района. На месте инцидента спасатели обнаружили погибшего хозяина дома 1969 года рождения. Специалистам предстоит установить причины пожаров и гибели людей.