Информация об обнаружении утонувшей женщины в искусственном водоеме возле деревни Рубеж Бешенковичского района поступила спасателям 21 ноября в 13.03.
Работники МЧС извлекли из воды тело женщины 1971 года рождения.
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина утонула в искусственном водоеме в Бешенковичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Информация об обнаружении утонувшей женщины в искусственном водоеме возле деревни Рубеж Бешенковичского района поступила спасателям 21 ноября в 13.03.
Работники МЧС извлекли из воды тело женщины 1971 года рождения.