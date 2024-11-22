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Женщина утонула в искусственном водоеме в Бешенковичском районе

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина утонула в искусственном водоеме в Бешенковичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация об обнаружении утонувшей женщины в искусственном водоеме возле деревни Рубеж Бешенковичского района поступила спасателям 21 ноября в 13.03.

Работники МЧС извлекли из воды тело женщины 1971 года рождения.

МЧС