В многоквартирном доме Сочи пожарные спасли двух детей. Об этом «Кубань 24» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Возгорание случилось 21 ноября около 17 часов в многоквартирном доме на улице Пластунской.
Бригада пожарных прибыла на место в 17:35 и установила, что на пятом этаже 25-этажного здания горит балкон. После из многоквартирного дома эвакуировали 10 человек, включая и двух несовершеннолетних.
Возгорание полностью потушили через 10 минут. Пострадавших в результате пожара на улице Пластунской, по предварительным данным, нет.
Напомним, в Адыгее потушили пожар на полях площадью 300 квадратных метров. 21 ноября на 12 км автодороги Краснодар — Новороссийск загорелось поле с сухой растительностью и камышом. В 23.45 пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.
Ранее мы писали, что в Краснодарском крае с начала 2024 года в пожарах погибли 167 человек.