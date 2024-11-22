Четверо мужчин признаны виновными в насилии над заключенными в СИЗО-1 Иркутска

Четверо мужчин признаны виновными в насилии над заключенными в СИЗО-1. Как рассказали КП-Иркутск в Куйбышевском районном суде Иркутска, уже вынесли приговор.
— Их признали виновными в совершении ряда действий сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения. По предварительному сговору они использовали беспомощное состояние осужденных из ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области, содержащихся на тот момент в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, — уточнили в пресс-службе суда.
Всего пострадало 11 человек, судебное производство длилось почти два года. В итоге вынесли приговор. Осужденным назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 17,5 лет лишения свободы в исправительных колониях строго и особого режимов. Помимо этого они выплатят жертвам моральную компенсацию в размере от 100 до 250 тысяч рублей.
На данный момент приговор не вступил в законную силу, а значит, его можно обжаловать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подозреваемого в убийстве фельдшера задержали в Иркутской области.