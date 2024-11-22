Четверо мужчин признаны виновными в насилии над заключенными в СИЗО-1 Иркутска

Всего пострадало 11 человек, судебное производство длилось почти два года. В итоге вынесли приговор. Осужденным назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 17,5 лет лишения свободы в исправительных колониях строго и особого режимов. Помимо этого они выплатят жертвам моральную компенсацию в размере от 100 до 250 тысяч рублей.