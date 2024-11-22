В Ташкенте задержали молодого человека, устроившего серию краж велосипедов

Как всё происходило.
Первая кража была совершена 27 мая 2024 года. Алексей проник в подъезд одного из домов на улице Афросиаб в Мирабодском районе и похитил оставленный без присмотра велосипед. Стоимость ущерба составила 7 622 808 сумов.
Однако на этом он не остановился:
В ту же ночь он украл велосипед стоимостью 2 000 000 сумов у дома на улице Бобур в Яккасарайском районе.
28 мая на улице Сафдош Алексей похитил ещё один велосипед, оценённый в 1 900 000 сумов.
На улице Кичик Бешёгач его добычей стал велосипед стоимостью 2 400 000 сумов.
В ночь с 28 на 29 мая в Чиланзарском районе он украл велосипед на улице Чарх Камолон.
30 мая на улице Шота Руставели он похитил велосипед, привязанный тросом на детской площадке. Его стоимость составила 1 000 000 сумов.
1 июня Алексей украл велосипед стоимостью 1 500 000 сумов у входа на станцию метро «Космонавтов».
Последняя кража произошла 3 июня на улице Нукус. Алексей похитил велосипед стоимостью 1 500 000 сумов и, довольный «удачной добычей», вернулся домой.
Арест и суд.
Правоохранители благодаря камерам видеонаблюдения вышли на след вора. После задержания Алексей признал свою вину и рассказал, что все похищенные велосипеды он продал неизвестным лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
На судебном заседании он полностью признал свою вину и раскаялся. Однако, учитывая рецидив и значительный материальный ущерб, суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Этот случай ещё раз напоминает о важности соблюдения мер безопасности. Владельцам велосипедов стоит задуматься о надёжных способах защиты своего имущества, чтобы не стать жертвой преступников. А для тех, кто надеется избежать наказания за подобные деяния, этот пример служит ясным сигналом — закон настигнет каждого.
Напомним, что на днях правоохранители в Ташкенте начали проводить рейды, изымая велосипеды и детские коляски из подъездов многоэтажек и перемещая их в местные ОВД, чтобы защитить от краж.