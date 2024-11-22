В Ташкенте задержали молодого человека, устроившего серию краж велосипедов

Этот случай ещё раз напоминает о важности соблюдения мер безопасности. Владельцам велосипедов стоит задуматься о надёжных способах защиты своего имущества, чтобы не стать жертвой преступников. А для тех, кто надеется избежать наказания за подобные деяния, этот пример служит ясным сигналом — закон настигнет каждого.