Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте задержали молодого человека, устроившего серию краж велосипедов

В Ташкенте поймали 23-летнего парня, который за короткий период совершил целую серию краж велосипедов в разных районах города. Ранее судимый молодой человек вновь пошёл по криминальному пути, похитив за несколько дней велосипеды общей стоимостью в десятки миллионов сумов. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Источник: Podrobno.uz

Как всё происходило.

Первая кража была совершена 27 мая 2024 года. Алексей проник в подъезд одного из домов на улице Афросиаб в Мирабодском районе и похитил оставленный без присмотра велосипед. Стоимость ущерба составила 7 622 808 сумов.

Однако на этом он не остановился:

В ту же ночь он украл велосипед стоимостью 2 000 000 сумов у дома на улице Бобур в Яккасарайском районе.

28 мая на улице Сафдош Алексей похитил ещё один велосипед, оценённый в 1 900 000 сумов.

На улице Кичик Бешёгач его добычей стал велосипед стоимостью 2 400 000 сумов.

В ночь с 28 на 29 мая в Чиланзарском районе он украл велосипед на улице Чарх Камолон.

30 мая на улице Шота Руставели он похитил велосипед, привязанный тросом на детской площадке. Его стоимость составила 1 000 000 сумов.

1 июня Алексей украл велосипед стоимостью 1 500 000 сумов у входа на станцию метро «Космонавтов».

Последняя кража произошла 3 июня на улице Нукус. Алексей похитил велосипед стоимостью 1 500 000 сумов и, довольный «удачной добычей», вернулся домой.

Арест и суд.

Правоохранители благодаря камерам видеонаблюдения вышли на след вора. После задержания Алексей признал свою вину и рассказал, что все похищенные велосипеды он продал неизвестным лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

На судебном заседании он полностью признал свою вину и раскаялся. Однако, учитывая рецидив и значительный материальный ущерб, суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Этот случай ещё раз напоминает о важности соблюдения мер безопасности. Владельцам велосипедов стоит задуматься о надёжных способах защиты своего имущества, чтобы не стать жертвой преступников. А для тех, кто надеется избежать наказания за подобные деяния, этот пример служит ясным сигналом — закон настигнет каждого.

Напомним, что на днях правоохранители в Ташкенте начали проводить рейды, изымая велосипеды и детские коляски из подъездов многоэтажек и перемещая их в местные ОВД, чтобы защитить от краж.