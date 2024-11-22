От имени мэра Шелеста в Омске орудуют мошенники

«Вот уже несколько дней от моего имени рассылаются приглашения на неизвестные видеоконференции. Изначально мошенники звонят человеку якобы из приемной мэра города Омска, затем отправляют на электронную почту письмо, в котором обозначены дата и время общения», — пояснил мэр.
Сергей Шелест добавил, что темы видеоконференций, на которые приглашают человека, обычно близкие к жизни простых людей. Впоследствии предполагаемой жертве поступает звонок якобы от сотрудника ФСБ, и он предлагает человеку побеседовать. Дальше происходит обычная схема обмана — перевести деньги на безопасный счет.
Напомним, что психолог объяснил, как надо общаться с телефонными мошенниками.