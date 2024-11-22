От имени мэра Шелеста в Омске орудуют мошенники

ОМСК, 22 ноября, ФедералПресс. Мэр Омска Сергей Шелест предупредил горожан о мошенниках, которые от его имени приглашают людей на видеоконференцию якобы с его участием, а после звонит сотрудник ФСБ и советует перевести деньги на безопасный счет. Об этом глава региональной столицы сообщил на своей странице в телеграм-канале.