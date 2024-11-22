В Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и въехал на территорию школы

По данным пресс-службы, около 7.55 (6.55 мск) на улице Советская 62-летний водитель автобуса «МАЗ» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 47-летнего мужчины с последующим наездом автобуса и автомобиля на дорожные ограждения, заборное ограждение, дерево.