Иркутянина осудили за кражу пожертвований

8 мая 2024 года обвиняемый находился в православном храме в посёлке Кутулик, в котором ранее делал ремонт. Он забрал из ящика для пожертвований около шести тысяч рублей. Один из работников храма обнаружил кражу, но мужчина не отдал деньги и убежал.