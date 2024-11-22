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Иркутянина осудили за кражу пожертвований

В Аларском районном суде вынесли приговор 25-летнему иркутянину, обвиняемому в краже пожертвований.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

8 мая 2024 года обвиняемый находился в православном храме в посёлке Кутулик, в котором ранее делал ремонт. Он забрал из ящика для пожертвований около шести тысяч рублей. Один из работников храма обнаружил кражу, но мужчина не отдал деньги и убежал.

Похитителя задержали в тот же день. Часть похищенного у него изъяли, остальное он вернул в добровольном порядке, полностью признав вину.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на срок в два года с испытательным сроком также в два года.