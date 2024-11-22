Иркутянина осудили за кражу пожертвований

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
8 мая 2024 года обвиняемый находился в православном храме в посёлке Кутулик, в котором ранее делал ремонт. Он забрал из ящика для пожертвований около шести тысяч рублей. Один из работников храма обнаружил кражу, но мужчина не отдал деньги и убежал.
Похитителя задержали в тот же день. Часть похищенного у него изъяли, остальное он вернул в добровольном порядке, полностью признав вину.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на срок в два года с испытательным сроком также в два года.