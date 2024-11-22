«Хозяина парализовало, и пес бежал за скорой, стирая лапки в кровь»: уфимскому Хатико ищут новый дом

— Все это время они жили вместе в полном мире и согласии, хозяин справлялся с собакой, которой требовался уход. Животные — они ведь как дети, нуждаются в заботе и любви, — рассказывает Елена. — Когда медики на скорой забрали мужчину, они в спешке забыли закрыть дверь, и Дик выбежал. Пес бежал за машиной через весь город до самой больницы, стирая лапки в кровь, и потом еще два дня сидел около больницы и покорно ждал возвращения хозяина.