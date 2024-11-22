«Хозяина парализовало, и пес бежал за скорой, стирая лапки в кровь»: уфимскому Хатико ищут новый дом

Три недели назад в Уфе произошла история, которая затронула сердца многих неравнодушных жителей. Горожане заметили пса, который несколько дней безутешно ждал своего хозяина у клиники БГМУ на улице Шафиева. Преданный пес по имени Дик, оказался в непростой ситуации: его 28-летний владелец попал в больницу с инсультом. Подробности этой собачьей драмы в разговоре с «КП-Уфа» рассказала волонтер Елена Кузьмина.
«ПРИВЯЗЫВАЛИ К ДЕРЕВУ И БРОСАЛИ ОДНОГО».
— Я узнала о Дике от местных жителей, когда он сидел около больницы и ждал хозяина, — рассказывает Елена. — Я живу недалеко и как раз гуляла со своими собаками, когда наткнулась на него.
По словам Елены, местные собачники начали по чатам выяснять, чей это питомец, и предпринимать какие-то действия, так как на дворе уже декабрь, и пес мог просто замерзнуть. Позднее выяснилось, что Дик — помесь стаффа и дворняги, и ему примерно полтора года. Ранее собаку от безответственных хозяев забрали волонтеры, и Дик жил на передержках у добрых людей. Очередная передержка затянулась на несколько месяцев у 28-летнего Федора Г. (имя изменено), который и попал в больницу с инсультом.
— Изначально он жил в неблагополучных условиях. Местные рассказывали, что бывшие хозяева привязывали щенка к деревьям и надолго оставляли одного, — говорит Елена. — Собаку заметили волонтеры Ольга и Тамилла, которые и спасли малыша. После этого необходимо было пристроить Дика в добрые и заботливые руки.
БЕДА ПРИШЛА НЕОЖИДАННО.
Федор, который сейчас находится в больнице под наблюдением врачей, примерно 8 месяцев держал Дика у себя дома на передержке — ухаживал, кормил, выгуливал. В итоге пес настолько привязался к нему, что стал считать его своим хозяином. Однако неожиданно совсем еще молодого мужчину парализовало, и Дик вновь остался один.
— Все это время они жили вместе в полном мире и согласии, хозяин справлялся с собакой, которой требовался уход. Животные — они ведь как дети, нуждаются в заботе и любви, — рассказывает Елена. — Когда медики на скорой забрали мужчину, они в спешке забыли закрыть дверь, и Дик выбежал. Пес бежал за машиной через весь город до самой больницы, стирая лапки в кровь, и потом еще два дня сидел около больницы и покорно ждал возвращения хозяина.
Псу волонтеры ищут заботливых хозяев. Фото: соцсети.
К сожалению, ждать хозяина Дику пока бесполезно. Мужчине предстоит длительное лечение, и о возвращении домой пока не может быть и речи. Мама Федора тоже не может забрать собаку, так как ей предстоит уход за больным сыном.
МАЛЫШ ИЩЕТ НОВЫЙ ДОМ.
Сейчас собаку временно забрали на передержку в Иглино, но далеко не все готовы ухаживать за крупным животным, которое требует не только заботы, но и достаточных ресурсов. Волонтеры очень надеются найти хорошую семью, в которой Дик будет чувствовать себя хорошо и достойно проживать свою собачью жизнь.
Дик — это настоящий компаньон, который заслуживает заботы и любви. По словам Елены, пес очень добродушен и спокоен, но сейчас ему крайне необходим человек, владеющий навыками содержания собак. Пес не кастрирован и недавно перенес энтерит, врочем уже быстро идет на поправку. Во всем остальном Дик — здоровый молодой и активный пес, способный стать преданным другом.
— Я молю вселенную, чтобы у Дика появился дом и любящий хозяин. Он так этого достоин! Нужна теплая домашняя передержка, это очень актуально, а лучше сразу дом. Нужен, человек, знающий и любящий породу, — перечисляет зооволонтер Елена.
Волонтеры призывают всех неравнодушных людей обратить внимание на эту историю и помочь Дику найти новый дом. Каждый из нас может стать частью его новой жизни, полной любви и заботы. Если вы готовы подарить этому преданному другу шанс на счастье, не оставайтесь в стороне и свяжитесь с волонтерами по номеру 8 (987)607−84−93 (Елена Кузьмина).