Полиция задержала «пациента», зарезавшего фельдшера скорой

По данным следствия, ночью 21 ноября бригада скорой помощи везла из вахтового поселка в Казачинско-Ленскую районную больницу нетрезвого 53-летнего мужчину. По пути между ним и фельдшером скорой помощи произошла словесная перепалка, после чего пациент ударил медработника ножом в грудь. Далее он стал угрожать водителю, однако тот смог убежать.