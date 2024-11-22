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Полиция задержала «пациента», зарезавшего фельдшера скорой

Вахтовика, зарезавшего в Иркутской области фельдшера скорой помощи, задержала полиция, сообщает региональное следственное управление СК России в своем телеграм-канале. В ближайшее время мужчину доставят на допрос.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, ночью 21 ноября бригада скорой помощи везла из вахтового поселка в Казачинско-Ленскую районную больницу нетрезвого 53-летнего мужчину. По пути между ним и фельдшером скорой помощи произошла словесная перепалка, после чего пациент ударил медработника ножом в грудь. Далее он стал угрожать водителю, однако тот смог убежать.

Нападавший скрылся с места преступления, а 35-летний фельдшер от полученного ранения скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России.

Ранее в Новороссийске фельдшера скорой помощи госпитализировали с сотрясением мозга: его ударила по лицу пациентка городской больницы.