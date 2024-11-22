Полиция задержала «пациента», зарезавшего фельдшера скорой

По данным следствия, ночью 21 ноября бригада скорой помощи везла из вахтового поселка в Казачинско-Ленскую районную больницу нетрезвого 53-летнего мужчину. По пути между ним и фельдшером скорой помощи произошла словесная перепалка, после чего пациент ударил медработника ножом в грудь. Далее он стал угрожать водителю, однако тот смог убежать.
Нападавший скрылся с места преступления, а 35-летний фельдшер от полученного ранения скончался в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России.
Ранее в Новороссийске фельдшера скорой помощи госпитализировали с сотрясением мозга: его ударила по лицу пациентка городской больницы.