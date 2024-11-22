Под Новосибирском 15-летняя девочка уже дважды сбежала от отца и мачехи

В Новосибирской области 15-летняя девочка дважды покидала дом отца и его супруги. По словам подростка, причиной побегов стали конфликты и оскорбительное поведение мачехи. Об инциденте рассказали в Telegram-канале Mash Siberia.
Девочка проживала с отцом и мачехой по решению суда, в то время как её родная мать выплачивала алименты.
Первый побег произошёл после очередного конфликта. Девочка добралась до своей матери, проживающей в соседнем населённом пункте, но через три дня была возвращена отцом и мачехой. Вторая попытка побега закончилась вмешательством отца, который сам отвёз дочь к матери. Возвращение документов и личных вещей девочки затянулось на несколько месяцев.
Отец подростка утверждает, что причина проблем не в поведении мачехи, а в переходном возрасте ребёнка. Тем не менее, родная мать девочки обратилась в суд с целью изменения места жительства дочери и продолжает выплачивать алименты.