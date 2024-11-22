Под Новосибирском 15-летняя девочка уже дважды сбежала от отца и мачехи

Первый побег произошёл после очередного конфликта. Девочка добралась до своей матери, проживающей в соседнем населённом пункте, но через три дня была возвращена отцом и мачехой. Вторая попытка побега закончилась вмешательством отца, который сам отвёз дочь к матери. Возвращение документов и личных вещей девочки затянулось на несколько месяцев.