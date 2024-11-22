Житель Хабаровского края украл набитый деньгами кошелек

У одного из новых знакомых мужчина заметил кожаное портмоне, когда тот покупал напитки. Кошелек был плотно набит оранжевыми купюрами. Когда мужчины покинули зал, то портмоне осталось лежать на столе. Мужчина положил его в карман и покинул бар. На следующее утро он успел потратить 95 тысяч рублей, а бумажник выбросил в море.