Житель Хабаровского края украл набитый деньгами кошелек

В Хабаровске закончили расследовать уголовное дело о краже денег. Оказалось, что обвиняемый поздно вечером выпивал в кафе-баре в селе Аян. К ним за стол подсели еще двое — хотели познакомиться. Один из них и пострадал. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
У одного из новых знакомых мужчина заметил кожаное портмоне, когда тот покупал напитки. Кошелек был плотно набит оранжевыми купюрами. Когда мужчины покинули зал, то портмоне осталось лежать на столе. Мужчина положил его в карман и покинул бар. На следующее утро он успел потратить 95 тысяч рублей, а бумажник выбросил в море.
«Оперативными сотрудниками ОМВД России по Аяно-Майскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен злоумышленник. Им оказался ранее судимый 38-летний уроженец села Бриакан района имени Полины Осипенко. Подсудимый вину свою признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб потерпевшему», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Расследование дела о краже закончено. Оно направлено в суд. Мужчину ждет до пяти лет колонии.