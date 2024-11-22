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В Лаосе туристы массово отравились спиртным

Пять человек погибли от отравления поддельным алкоголем в небольшом городе Ванг-Вьенга в Лаосе. Госпитализированы 11 человек. Отравление людей произошло из-за метанола, который содержался в некачественном алкоголе. Об этом сообщает газета The Sun.

Источник: Freepik

По одной из версий, отравления случились у гостей одного городского бара, где бесплатно предлагали спиртное в ходе рекламной акции. Полиция начала проверку и расследование по этому делу. Бармен заведения, в котором раздавали бесплатную выпивку, Тоан Ван Ванн заявил, что алкоголь покупали у лицензированного продавца. Бесплатные напитки были предложены 100 гостям.

Как пишет издание, полиция Лаоса обязала прекратить продажу спиртного в отелях и барах Ванг-Вьенга.

Одной из погибшей была Симона Уайт, британский адвокат, специализирующийся на интеллектуальной собственности и технологиях в американской юридической фирме Squire Patton Boggs в Лондоне. Также от метанола погибли 19-летняя девушка из Австралии, две 20-летние девушки из Дании и один американец.

Британское правительство отреагировало на этот трагический инцидент, выпустив предупреждение для своих граждан через Министерство иностранных дел о поддельном алкоголе в популярной туристической зоне.

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что метанол использовался при производстве поддельных копий известных брендов алкоголя или незаконных местных спиртных напитков, таких как водка.