В Лаосе туристы массово отравились спиртным

По одной из версий, отравления случились у гостей одного городского бара, где бесплатно предлагали спиртное в ходе рекламной акции. Полиция начала проверку и расследование по этому делу. Бармен заведения, в котором раздавали бесплатную выпивку, Тоан Ван Ванн заявил, что алкоголь покупали у лицензированного продавца. Бесплатные напитки были предложены 100 гостям.