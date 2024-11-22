В Лаосе туристы массово отравились спиртным

По одной из версий, отравления случились у гостей одного городского бара, где бесплатно предлагали спиртное в ходе рекламной акции. Полиция начала проверку и расследование по этому делу. Бармен заведения, в котором раздавали бесплатную выпивку, Тоан Ван Ванн заявил, что алкоголь покупали у лицензированного продавца. Бесплатные напитки были предложены 100 гостям.
Как пишет издание, полиция Лаоса обязала прекратить продажу спиртного в отелях и барах Ванг-Вьенга.
Одной из погибшей была Симона Уайт, британский адвокат, специализирующийся на интеллектуальной собственности и технологиях в американской юридической фирме Squire Patton Boggs в Лондоне. Также от метанола погибли 19-летняя девушка из Австралии, две 20-летние девушки из Дании и один американец.
Британское правительство отреагировало на этот трагический инцидент, выпустив предупреждение для своих граждан через Министерство иностранных дел о поддельном алкоголе в популярной туристической зоне.
В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что метанол использовался при производстве поддельных копий известных брендов алкоголя или незаконных местных спиртных напитков, таких как водка.