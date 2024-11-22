«Опекунша выглядела странно»: в суде выступила девушка, которая первой узнала о «пропаже» малыша Далера

Впоследствии на скамью подсудимых Наумова угодила вместе с племянником Даниилом Егольниковым. Студента обвинили в истязаниях Далера по приказу тети. За это же был привлечен к ответственности и Александр Наумов, который после обнаружения тела мальчика вернулся с передовой. Осенью 2024 года гарнизонный военный суд лишил его звания гвардии сержанта и отправил на 5 лет в колонию общего режима.