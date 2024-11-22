«Опекунша выглядела странно»: в суде выступила девушка, которая первой узнала о «пропаже» малыша Далера

Первым человеком, который узнал о «пропаже» мальчика Далера в Екатеринбурге, была старший инспектор ПДН отдела полиции Чкаловского района Алена Аранович. Именно она принимала заявление от Вероники Наумовой. 26 июня 2022 года опекунша ребенка пришла в отделение и сообщила, что мальчик сбежал из квартиры на Вторчермете.
Алену Аранович допросили в качестве свидетеля по делу об убийстве Далера. Сотрудница ПДН отказалась общаться с корреспондентом.
— Она принимала заявление от Наумовой, и взяла с нее объяснение. Но указала, что опекунша выглядела странно. И совсем не нервничала, — объяснил «КП-Екатеринбург» адвокат родного отца погибшего мальчика Илкин Амиров.
По версии следствия, 2 декабря 2022 года Вероника избила Далера металлической ложкой для обуви и связала мальчика скотчем. После чего утопила в холодной ванне. А тело вынесла в спортивной сумке до арендованного неподалеку гаража.
Именно там 29 июня нашли труп ребенка. За три дня до этого Вероника сообщила в полицию о пропаже. Уверяла силовиков и волонтеров, что малыш сбежал из квартиры утром, когда все спали.
Впоследствии на скамью подсудимых Наумова угодила вместе с племянником Даниилом Егольниковым. Студента обвинили в истязаниях Далера по приказу тети. За это же был привлечен к ответственности и Александр Наумов, который после обнаружения тела мальчика вернулся с передовой. Осенью 2024 года гарнизонный военный суд лишил его звания гвардии сержанта и отправил на 5 лет в колонию общего режима.
Как оказалось, за 7 месяцев укрывательства Вероника получила от государства 112 689 рублей. Ей предъявлены обвинения по шести десяткам эпизодов по семи статьям. Силовики считают, что она утопила мальчика по мотивам национальной ненависти (отец Далера — уроженец одной из среднеазиатских республик. — Прим. ред.).
После того как Далера нашли мертвым, работу потеряла заведующая детским садом «Семицветик» Анна Гилева. Следствие полагает, что она игнорировала информацию от воспитателей о синяках на теле мальчика. Сейчас ее судят по статье «Халатность».
Без должности ведущего специалиста опеки осталась и Евгения Вознесенская, проверявшая семью Наумовых. В декабре 2022 года она должна была навестить Далера, но не пришла. Поверила Вероника на слово после телефонного разговора и составила поддельный акт. Ее признали виновной в служебном подлоге, за что назначили 200 тысяч штрафа.
Ожидается, что в скором времени муж Вероники Наумовой также даст показания в суде. Александр Наумов выступит в качестве свидетеля по видеосвязи из ИК № 13 в Нижнем Тагиле, куда его этапировали после того, как его приговорили к пяти годам заключения.
В отличие от супруги, его обвинили лишь в истязаниях мальчика. А именно в жестоких методах воспитания — приседания, битье электрошокером.