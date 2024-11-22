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Шестеро уфимцев-пенсионеров потеряли несколько миллионов рублей из-за 19-летнего афериста

19-летний парень лишил шестерых пожилых жителей Уфы 4 млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед Калининским районным судом предстанет курьер телефонных мошенников. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Минувшей зимой, в январе и феврале, пока еще неустановленные лица звонили пожилым гражданам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, рассказывали о якобы произошедших с их родственниками ДТП и о том, что необходимо заплатить деньги для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности. Также аферисты использовали схему о похищении личных данных.

Шестеро пенсионеров, поддавшись на уловки злоумышленников, передали около четырех миллионов рублей курьеру, под видом которого приезжал обвиняемый. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой», он частично признал вину.

— Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Материалы дела в отношении его соучастников выделены в отдельное производство, — сообщает надзорное ведомство.

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