Шестеро уфимцев-пенсионеров потеряли несколько миллионов рублей из-за 19-летнего афериста

Минувшей зимой, в январе и феврале, пока еще неустановленные лица звонили пожилым гражданам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, рассказывали о якобы произошедших с их родственниками ДТП и о том, что необходимо заплатить деньги для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности. Также аферисты использовали схему о похищении личных данных.