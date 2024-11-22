Под Анапой в аварии с большегрузом погибла женщина-водитель. Об этом «Кубань-24» рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария случилась 22 ноября около 7:00 на 11 километре автодороги с. Анапская — с. Гостагаевская.
По предварительной информации, женщина 44 лет, управлявшая машиной «Хендай Тибурон», взрезалась в КамАЗ. В это время большегруз из-за поломки стоял на полосе движения.
Водитель иномарки погибла на месте до приезда бригады скорой помощи.
Напомним, на Кубани водитель легковушки врезался в дерево и погиб. Авария произошла 21 ноября около 1.30 на автодороге «с. Экономическое — п. Нижнебаканский».
Ранее мы писали, на Кубани в ДТП с «Газелью» погиб мотоциклист. По предварительным данным, 32-летний водитель грузового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу 47-летнему водителю мотоцикла, двигающемуся по главной дороге.