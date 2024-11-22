Под Анапой в аварии с большегрузом погибла женщина-водитель

Ранее мы писали, на Кубани в ДТП с «Газелью» погиб мотоциклист. По предварительным данным, 32-летний водитель грузового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу 47-летнему водителю мотоцикла, двигающемуся по главной дороге.