Калининградец набросился с молотком на знакомого

Всё произошло у жилого дома по ул. Комсомольской в посёлке Побережье Багратионовского района.
Участковый уполномоченный полиции установил причину произошедшего: между мужчинами существовал давний конфликт. Увидев друг друга, мужчины снова стали ругаться. В ходе словесной перепалки злоумышленник достал из кармана молоток, который у него был с собой, и не менее 6 раз ударил оппонента по голове. Мужчине диагностировали ушибленную рану мягких тканей головы.
Полиция установила личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 49-летний калининградец. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Калининградской области.