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Калининградец набросился с молотком на знакомого

Житель Калининградской области не менее 6 раз ударил знакомого молотком по голове.

Источник: Янтарный край

Всё произошло у жилого дома по ул. Комсомольской в посёлке Побережье Багратионовского района.

Участковый уполномоченный полиции установил причину произошедшего: между мужчинами существовал давний конфликт. Увидев друг друга, мужчины снова стали ругаться. В ходе словесной перепалки злоумышленник достал из кармана молоток, который у него был с собой, и не менее 6 раз ударил оппонента по голове. Мужчине диагностировали ушибленную рану мягких тканей головы.

Полиция установила личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 49-летний калининградец. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Калининградской области.