Калининградец набросился с молотком на знакомого

Участковый уполномоченный полиции установил причину произошедшего: между мужчинами существовал давний конфликт. Увидев друг друга, мужчины снова стали ругаться. В ходе словесной перепалки злоумышленник достал из кармана молоток, который у него был с собой, и не менее 6 раз ударил оппонента по голове. Мужчине диагностировали ушибленную рану мягких тканей головы.