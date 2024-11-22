Упавший на дно шлюза волгоградец отсудил 1,2 млн рублей у работодателя

Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, за помощью в прокуратуру Комсомольского района Тольятти Самарской области обратился 43-летний волгоградец, пострадавший от несчастного случая на производстве.
Мужчина был трудоустроен на тольяттинском предприятии и участвовал в ремонте шлюза гидроузла в должности газорезчика. Трагедия произошла в один из октябрьских дней 2023 года. При спуске на фасадном подъемнике мужчина получил тяжелые травмы после того, как механизм стал стремительно падать и ударился вместе с рабочим о дно камеры шлюза.
Пострадавшего госпитализировали. Позднее, согласно результатам обследования, состояние механического оборудования было признано неудовлетворительное и не соответствующим требованиям промышленной безопасности.
Суд установил, что ответчик не обеспечил безопасные условия труда и удовлетворил иск о компенсации морального ущерба в пользу пострадавшего рабочего, постановив выплатить ему 1,2 миллиона рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.