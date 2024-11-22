Упавший на дно шлюза волгоградец отсудил 1,2 млн рублей у работодателя

Мужчина был трудоустроен на тольяттинском предприятии и участвовал в ремонте шлюза гидроузла в должности газорезчика. Трагедия произошла в один из октябрьских дней 2023 года. При спуске на фасадном подъемнике мужчина получил тяжелые травмы после того, как механизм стал стремительно падать и ударился вместе с рабочим о дно камеры шлюза.