Похитили подростка и избили, он умер: троих жителей Улан-Удэ обвиняют в ужасных преступлениях

В Улан-Удэ до 23 января 2025 года оставили под стражей преступное трио. По данным следствия, мужчины издевались над подростками. Их жертвами сначала стали двое. Они лишили свободы парня, обвинили его и девушку в распространении наркотиков, угрожали, били, требовали деньги.
Другого молодого человека похитили, а в это время шантажировали его мать. Парень умер от побоев.
— Несовершеннолетний умер через короткое время. Злоумышленники требовали деньги у его матери. Угрожали распространением информации, которая могла бы серьезно навредить её сыну, — сообщили в Советском районном суде Улан-Удэ.
Мужчин обвиняют насильственных и имущественных преступлениях.
— Обвиняемые просили отпустить их под домашний арест, однако суд, учитывая тяжесть и характер преступлений, отказал и оставил обвиняемых под стражей на период следствия. В настоящее время решения суда не вступили в законную силу, — добавили в суде.