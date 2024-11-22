Похитили подростка и избили, он умер: троих жителей Улан-Удэ обвиняют в ужасных преступлениях

В Улан-Удэ до 23 января 2025 года оставили под стражей преступное трио. По данным следствия, мужчины издевались над подростками. Их жертвами сначала стали двое. Они лишили свободы парня, обвинили его и девушку в распространении наркотиков, угрожали, били, требовали деньги.