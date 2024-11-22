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Похитили подростка и избили, он умер: троих жителей Улан-Удэ обвиняют в ужасных преступлениях

В Улан-Удэ оставили под стражей обвиняемых в похищении и избиении подростков.

Источник: Комсомольская правда

В Улан-Удэ до 23 января 2025 года оставили под стражей преступное трио. По данным следствия, мужчины издевались над подростками. Их жертвами сначала стали двое. Они лишили свободы парня, обвинили его и девушку в распространении наркотиков, угрожали, били, требовали деньги.

Другого молодого человека похитили, а в это время шантажировали его мать. Парень умер от побоев.

— Несовершеннолетний умер через короткое время. Злоумышленники требовали деньги у его матери. Угрожали распространением информации, которая могла бы серьезно навредить её сыну, — сообщили в Советском районном суде Улан-Удэ.

Мужчин обвиняют насильственных и имущественных преступлениях.

— Обвиняемые просили отпустить их под домашний арест, однако суд, учитывая тяжесть и характер преступлений, отказал и оставил обвиняемых под стражей на период следствия. В настоящее время решения суда не вступили в законную силу, — добавили в суде.